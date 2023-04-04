الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

دوليات

قتيل و30 جريحاً جراء خروج قطار عن سكته قرب لاهاي جنوب هولندا

2023-04-04 | 03:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قتيل و30 جريحاً جراء خروج قطار عن سكته قرب لاهاي جنوب هولندا
قتيل و30 جريحاً جراء خروج قطار عن سكته قرب لاهاي جنوب هولندا


قُتل شخص وأُصيب نحو 30 شخصاً بجروح، بعضهم إصابته خطيرة، بعدما خرج قطار عن سكته في فورشوتن في جنوب هولندا مساء أمس الاثنين.
وأعلنت أجهزة الطوارئ أن القطار خرج عن السكة قرابة الساعة 03:25 (الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية.
وقالت خدمات الطوارئ الهولندية إن القطار كان يقل 50 شخصاً على الأقل قبل ان يخرج عن مساره، ليصاب العشرات بجروح منهم الخطيرة.
وأضافت أن "الجرحى الذين أصيبوا إصابات خطيرة نقلوا إلى المستشفيات المجاورة"، في حين يعالج 11 شخصاً في مكان الحادث.
وتابعت إن "خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار. وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".
وذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي"، أن العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة ليدن إلى لاهاي خرجت عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث. وأضافت أن العربة الثانية كانت إلى جانبها واندلع حريق في العربة الخلفية، لكن تم إخماده فيما بعد.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن. وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) في تغريدة على "تويتر" إن القطارات بين ليدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.


ووقع الحادث على السكة الحديدية بين مدينتي لايدن ولاهاي.
مقالات ذات صلة
قتيل و30 جريحاً جراء خروج قطار عن سكته قرب لاهاي جنوب هولندا

الأخبار

دوليات

جريحاً

لاهاي

هولندا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اجتماع رباعي في موسكو ضمن مساعي تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
القوات الأميركية تعلن مقتل المسؤول عن هجمات "داعش" في أوروبا

اقرأ ايضا في دوليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023