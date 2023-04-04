قتيل و30 جريحاً جراء خروج قطار عن سكته قرب لاهاي جنوب هولندا





قُتل شخص وأُصيب نحو 30 شخصاً بجروح، بعضهم إصابته خطيرة، بعدما خرج قطار عن سكته في فورشوتن في جنوب هولندا مساء أمس الاثنين.

وأعلنت أجهزة الطوارئ أن القطار خرج عن السكة قرابة الساعة 03:25 (الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية.

وقالت خدمات الطوارئ الهولندية إن القطار كان يقل 50 شخصاً على الأقل قبل ان يخرج عن مساره، ليصاب العشرات بجروح منهم الخطيرة.

وأضافت أن "الجرحى الذين أصيبوا إصابات خطيرة نقلوا إلى المستشفيات المجاورة"، في حين يعالج 11 شخصاً في مكان الحادث.

وتابعت إن "خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار. وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

وذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي"، أن العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة ليدن إلى لاهاي خرجت عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث. وأضافت أن العربة الثانية كانت إلى جانبها واندلع حريق في العربة الخلفية، لكن تم إخماده فيما بعد.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن. وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) في تغريدة على "تويتر" إن القطارات بين ليدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.





ووقع الحادث على السكة الحديدية بين مدينتي لايدن ولاهاي.