اجتماع رباعي في موسكو ضمن مساعي تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا



انطلق، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

ومن المتوقع أن تكون المشاورات ذات طبيعة فنية بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع.

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف عن أمله في أن تكون مهمة الوساطة الروسية تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

وقد غادر وفد رسمي سوري برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية، إلى موسكو، أمس الأحد، للمشاركة في الاجتماع الرباعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العربية السورية.

وأضافت الوكالة أن الوفد سيبحث خلال اجتماعاته في روسيا إنهاء "التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية.. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وقال سوسان إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني في الثالث من أبريل، وسيشارك في الاجتماع الرباعي في الرابع من الشهر الجاري.