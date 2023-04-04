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دوليات

ترامب يمثل امام المحكمة: "سيعتقلونني ولا أصدق ذلك"

2023-04-04 | 15:03
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ترامب يمثل امام المحكمة: &quot;سيعتقلونني ولا أصدق ذلك&quot;
ترامب يمثل امام المحكمة: "سيعتقلونني ولا أصدق ذلك"

مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام قاض في محكمة مانهاتن اليوم بعدما سلم نفسه حيث يواجه اتهامات جنائية ...

مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام قاض في محكمة مانهاتن اليوم بعدما سلم نفسه حيث يواجه اتهامات جنائية في سابقة هي الاولى للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي السياق فقد واجهت المحكمة ترامب بلائحة الاتهام التي تم رفع السرية عنها وتضمنت 34 تهمة، رد عليها الرئيس السابق بأنه غير مذنب.

كما دفع ترامب ببراءته من كل التهم، حيث نفى دفع رشى لامرأتين، كما نفى تزوير سجلات تجارية.

وكان تم قبل مثول ترامب امام المحكمة احتجازه في مكتب المدعي العام لمانهاتن، حيث أخذت بصماته قبل المثول أمام القاضي. وبثت وسائل الإعلام لقطات مباشرة لانتقال ترامب داخل المحكمة.

وقال ترامب لدى دخوله مجمع محاكم مانهاتن "سيعتقلونني ولا أصدق ذلك"، بينما قال البيت الأبيض إنه لا تعليق لديه على القضية وإنه مستعد لأي تهديدات قد تطرأ خلال المحاكمة.

كما كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال" أن "مثولي أمام المحكمة سريالي، ولا أصدق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي السابق وصل إلى محكمة مانهاتن ، ولفتت شبكة "سي إن إن" الاميركية الى ان ترامب الذي دخل المحكمة أصبح رهن الاعتقال من الناحية العملية إذ لا يمكنه أن يغادر المكان، إلا بعد صدور إذن بالإفراج من القاضي.

وقد ظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، فيما قال محللو "سي إن إن"، إنه بدا "حزينا" و"غاضبا"، بينما يقبل على الخضوع لإجراءات يصفها الجمهوريون بالمهينة لرئيسهم السابق.

ويأتي مثول ترامب فيما كان الادعاء العام في نيويورك قد اتهمه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في سنة 2016.

الى ذلك اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة، لسبب بسيط وهو أنه شخص معروف على نطاق واسع وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له.

ويجري التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهاما جنائيا، تحسبا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه إذا لاذ بالفرار ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.

الى ذلك فانه وقبل دخوله المحكمة قال ترامب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها "تروث سوشال": "لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".

بدوره أشار البيت الأبيض إلى أن مثول ترامب أمام المحكمة ليس محل تركيز الرئيس جو بايدن، منافسه في انتخابات 2020، اليوم، لكنه لفت إلى أن بايدن قد يشاهد مثول ترامب أمام المحكمة في وقت لاحق، كجزء من متابعته للأخبار.

وشدد البيت الأبيض، في الوقت نفسه، على الاستعداد لمواجهة لأي أعمال عنف مرتبطة بمثول ترامب أمام المحكمة.

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دوليات

المحكمة:

"سيعتقلونني

ذلك"

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