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دوليات

إنقاذ 440 مهاجرا من قارب قبالة مالطا

2023-04-05 | 01:28
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إنقاذ 440 مهاجرا من قارب قبالة مالطا
إنقاذ 440 مهاجرا من قارب قبالة مالطا

إنقاذ 440 مهاجرا من قارب قبالة مالطا

 أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن سفينة إنقاذ تابعة لها استجابت لنداء استغاثة خلال إبحارها في المتوسط، وعملت على إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قبالة سواحل مالطا، في عملية استغرقت 11 ساعة، كما ذكرت وكالة "فرانس برس" .

وغردت المنظمة الإنسانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم ، إنه بعد تلقي سفينتها "جيو بارينتس" إشارة الاستغاثة، وصلت إلى القارب المليء بالمهاجرين عند الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، وسط أحوال جوية سيئة و"بعد أكثر من 10 ساعات من الملاحة في بحر هائج".

أضافت: "للأسف، لم يسمح الطقس لفريقنا القيام بعملية الإنقاذ بشكل مباشر خشية تعريض حياة الناس وحياة طاقم أطباء بلا حدود للخطر".

وذكرت المنظمة أنه "بعد أكثر من 11 ساعة انتهت عملية الإنقاذ بات إجمالي 440 شخصا، من بينهم 8 نساء و30 طفلا، بأمان على متن جيو بارينتس يتلقون الرعاية من طاقمها".

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