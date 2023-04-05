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نائب وزير الخزانة الاميركية براين نلسون: نعلم جيدا بالتقارير التي تتحدث عن علاقة تربط الأخوين رحمة بسياسيين لكن لا علاقة لهذا القرار بذلك
دوليات
ترامب: على الجمهوريين في الكونغرس إلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يعودا إلى رشدهما
2023-04-05 | 08:03
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ترامب: على الجمهوريين في الكونغرس إلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يعودا إلى رشدهما
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مراسلة "الجديد": رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا اسكندر إدعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وهي كانت اجتمعت صباحا قبل الجلسة بالوفود القضائية للتنسيق في مسألة حقوق الدولة اللبنانية
ترامب: على الجمهوريين في الكونغرس إلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يعودا إلى رشدهما
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