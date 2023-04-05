ترامب: على الجمهوريين في الكونغرس إلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يعودا إلى رشدهما

وزير العدل هنري الخوري لـ"الجديد": بحالة رياض سلامة الوزارة المختصة هي وزارة المالية وفي حال لمست هيئة القضايا أن ثمة حاجة إلى تعيين محامٍ معيّن لمتابعة هذه الدعوى فإنها تطلب ذلك من وزير العدل سنداً للمادة الأولى من المرسوم رقم 14801