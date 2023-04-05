أمين عام الناتو: أوكرانيا ستنضم للحلف في يوم ما وانتصار روسيا في أوكرانيا سيبعث برسالة خطرة

العودة الى الأعلى إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل القبة الحديدية في شمال إسرائيل عن طريق الخطأ