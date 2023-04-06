مسؤول في زابوروجيا : القوات الأوكرانية تخضع لإشراف أجنبي

قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيا فلاديمير روغوف، إن "تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيا يتم بإشراف قوات أجنبية، بحسب "روسيا اليوم".

أضاف :"إن الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر". ولفت إلى أن "القوات الأوكرانية تمتثل بشكل إجباري لأوامر الجيش الأجنبي".

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية حشدت مجموعة كافية من الجنود، لشن هجوم على الجبهة في مقاطعة زابوروجيا".

وأوضح أن "وسائل الإعلام الأوكرانية تنشر حملات إعلامية تهدف لتهيئة الرأي العام، لهجوم مضاد"، موضحا أن هذه الحملات "تهدف لخلق البغيضة بين مواطني زابوروجيا، وخفض الروح المعنوية للجنود الروس". وقال: "هذه الخدعة لن تخيف رجالنا، وسيتلقى العدو ردا قاسيا جدا".