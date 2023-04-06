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دوليات

بيونغيانغ: المناورات الأميركية تدفع التوتر إلى شفا حرب نووية

2023-04-06 | 03:00
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بيونغيانغ: المناورات الأميركية تدفع التوتر إلى شفا حرب نووية
بيونغيانغ: المناورات الأميركية تدفع التوتر إلى شفا حرب نووية

بيونغيانغ: المناورات الأميركية تدفع التوتر إلى شفا حرب نووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية اتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التوتر إلى شفا حرب نووية من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تشمل أصولا استراتيجية أميركية، متعهدة بالرد "بعمل هجومي".

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا لتشوي جو هيون، الذي وصفته بمحلل الأمن الدولي، انتقد فيه التدريبات ووصفها بأنها "حافز لدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة الانفجار".

وقال جو هيون ان "هستيريا المواجهة العسكرية الطائشة للولايات المتحدة وأتباعها ضد كوريا الديمقراطية تدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى كارثة لا رجعة فيها... إلى شفا حرب نووية".

وأضاف "يأمل المجتمع الدولي بأكمله الآن في أن تنقشع الغيوم الداكنة للحرب النووية التي تخيم على شبه الجزيرة الكورية في أقرب وقت ممكن".

وقال "محلل الأمن الدولي" إن الحلفاء تجاوزوا "حد التسامح" وأن بيونجيانج سترد بممارسة ردعها الحربي من خلال "عمل هجومي".

وتنظر كوريا الشمالية إلى مثل هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وقد ردت عليها مؤخرا بسلسلة من تجارب الأسلحة المحظورة.

كما أجرت بيونغيانغ في الأسابيع الأخيرة ما وصفته وسائلها الإعلامية الرسمية بأنه اختبار لطوربيد مسيّر قادر على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

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