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دوليات

روبرت كينيدي جونيور يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية

2023-04-06 | 03:16
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روبرت كينيدي جونيور يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية
روبرت كينيدي جونيور يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية

روبرت كينيدي جونيور يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية

تقدم روبرت إف كينيدي جونيور( 69 عاماً) عضو العائلة السياسية الأمريكية الشهيرة ورمز الحركة المناهضة للتطعيمات، بأوراقه للترشح للرئاسة في انتخابات عام .2024

ويسعى كينيدي، وفق ما اشارت "القدس العربي" إلى نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وفقا لبيان تقدم به يوم الأربعاء، إلى لجنة الانتخابات الاتحادية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80عاما) لم يعلن رسميا بعد عن نيته الترشح مرة أخرى في عام 2024، بيد أن محاولة إعادة انتخابه متوقعة بشكل كبير.

وكينيدي هو ابن شقيق الرئيس جون إف كينيدي وابن السيناتور روبرت إف كينيدي، واغتيل كلاهما وهما في منصبيهما.

ونشر كينيدي، وهو محام بيئي، نظريات مؤامرة مناهضة للتطعيم على مدار العقدين الماضيين وتصدر دائرة الأحداث خلال أزمة فيروس كورونا.

وهو الآن ثاني منافس رسمي لدخول البيت الأبيض في صفوف الديمقراطيين. وفي بداية شهر آذاv/ مارس الماضي، أعلنت الكاتبة ماريان ويليامسون (70 عاما) دخولها مضمار السباق.

وإضافة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، تعتزم سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون الترشح للرئاسة عن الجمهوريين.

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