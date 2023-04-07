الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

دوليات

بالفيديو ـ محتجّون يحرقون المطعم المفضّل لماكرون في باريس.. بيكاسو كان من روّاده !

2023-04-07 | 03:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو ـ محتجّون يحرقون المطعم المفضّل لماكرون في باريس.. بيكاسو كان من روّاده !
بالفيديو ـ محتجّون يحرقون المطعم المفضّل لماكرون في باريس.. بيكاسو كان من روّاده !

أضرم محتجون النار في أحد المطاعم المفضّلة لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، خلال اشتباكات الخميس مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.
وهرع الموظفون في #مطعم "لاروتوند" في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلّة المطعم، حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.
وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" مجموعة رجال بلباس أسود يطلقون ألعاباً نارية ويرشقون حجارة باتجاه المطعم.
وتسبّبت ألعاب نارية ألقيت على المظلّة القماشية بحريق تطلب حضور إطفائيين لإخماده.
وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقاً حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.ً.
وطالما كان مطعم "لاروتوند" بمقاعده المخملية الحمراء وأضوائه الخافتة، والذي كان بيكاسو من رواده، مكاناً مفضّلاً لماكرون وزوجته بريجيت يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.
في قرار انتقده خصومه معتبرين إيّاه نخبويّاً في ذلك الوقت، استخدم ماكرون "لاروتوند" لاستضافة موظفين وحلفاء سياسيين بعد أن تصدّر الجولة الأولى من التصويت عام 2017.
واستُهدف المطعم سابقاً بسبب ارتباطه بالرئيس البالغ 45 عاماً.
وعام 2020، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة نظمها أصحاب "السترات الصفراء"، تسبّب حريق متعمّد في تدمير مدخل المبنى الذي يقع فيه المطعم.
وقال جيرار تافانيل، صاحب الحانة الصغيرة مع شقيقه سيرج لوكالة "فرانس برس" في ذلك الوقت: "عندما تكون هناك مسيرات وما إلى ذلك، تسمع أشخاصا يقولون الموت لـ(لاروتوند)، الموت لماكرون".
وأضاف: "يحدث ذلك طوال الوقت: مكالمات هاتفية مجهولة، أشخاص يدخلون في منتصف النهار ويقولون الموت لماكرون".
 
 
 
مقالات ذات صلة
بالفيديو ـ محتجّون يحرقون المطعم المفضّل لماكرون في باريس.. بيكاسو كان من روّاده !

الأخبار

دوليات

محتجّون

يحرقون

المطعم

المفضّل

لماكرون

باريس..

بيكاسو

روّاده

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"العربية": نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين بعد إطلاق النار في الأغوار
نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم

اقرأ ايضا في دوليات

نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم
15:28

نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم.

15:28

نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023