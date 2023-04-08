طائرتان أميركيتان تهبطان اضطراريا في اليابان .. لهذه الاسباب!





هبطت مقاتلتان أمريكيتان من طراز F-16، اضطراريا في مطار مياكو شيموغيشيما بمحافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، وفق وكالة "نوفوستي".





وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "Kyodo" نقلا عن الجيش الياباني في محافظة أوكيناوا، بأن "إحدى المقاتلتين واجهت مشكلة في المحرك، على بعد 60 كيلومترا جنوب جزيرة مياكو، ولم تقع أية إصابات ولم يكن هنالك تأخير في الرحلات الجوية المدنية".



وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش الأمريكي يجري إصلاحات لإحدى المقاتلتين، ولم توضح ما إذا كانت الطائرة التي تجري عليها الإصلاحات، هي ذاتها التي واجهت مشكلة في المحرك أم لا".