نتنياهو لقادة غلاف غزة والشمال: نعمل سرًا وعلنًا لاستعادة الهدوء



قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الكيان يعيش فترة أمنية بالغة الحساسية على عدة جبهات.

وأضاف نتنياهو خلال لقائه بقادة مستوطنات غلاف غزة والجليل أن الكيان يعيش فترة بالغة الحساسية وأن أعداء الكيان يخطئون التقدير إذا ما اعتقدوا بأن الإسرائيليين غير متوحدين خلف جيشهم.

وقال: "نعيش أزمة أمنية وجميعنا موحدون خلف أمن الدولة وسنقوم بكل ما بوسعنا لضمان الهدوء والأمن للجميع".

كما تحدث عن أن أعداء الكيان يستغلون الشرخ الحالي في المجتمع الإسرائيلي سعياً لمهاجمته، مشيرًا إلى أن جيشه يعمل "سرًا وعلنًا" لضمان الأمن والهدوء.

ووعد نتنياهو خلال اللقاء بالتسريع في خطة تعزيز الحماية لمناطق غلاف غزة، كما تحدث بهذه القضية مع قادة مستوطنات الجليل.

بدوره، قال رئيس مجلس تجمع مستوطنات "أشكول" المحاذية لجنوبي غزة "غادي يركوني" أن قادة الغلاف منحوا كامل الدعم لحكومة نتنياهو والأمن الاسرائيلي وسيدعمون أي قرار لضمان الأمن والردع وتحقيق الهدوء.

