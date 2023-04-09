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دوليات

ماكرون يدعو أوروبا إلى "تقليص الإرتباط" مع أميركا: يجب ألا نصبح تابعين!

2023-04-09 | 11:40
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ماكرون يدعو أوروبا إلى &quot;تقليص الإرتباط&quot; مع أميركا: يجب ألا نصبح تابعين!
ماكرون يدعو أوروبا إلى "تقليص الإرتباط" مع أميركا: يجب ألا نصبح تابعين!

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ، على متن طائرة العودة من الصين في زيارة استغرقت 3 أيام، على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة.

وقال ماكرون: "أوروبا يجب أن تقاوم الضغوط الرامية لتحويلها إلى تابعة للولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته" سكاي نيوز "  عن "بوليتيكو".

وأوضح: "على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة. يجب ألا تنجر إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان".

وأردف قائلا: "السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عليه. هو هل من مصلحتنا تسريع حدوث أزمة حول تايوان؟"

ليجيب سريعا بالنفي، محذرا من أن يتحول الأوروبيون إلى تابعين للسياسة الأميركية في هذا الملف.

ويرى ماكرون أن على دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية.

وأكد مجددا نظرية "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".
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