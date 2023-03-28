بحضور ممثلي كلاّس ونصار .. الجولة الثانية من بطولة لبنان للدرّاجات النارية الثلجية

أنجزت لجنة الدرّاجات النارية الثلجية (Snowmobile) الجولة الثانية من بطولة لبنان في وردة مزار موتور بارك كفردبيان.

حضر الجولة الثانية مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً الوزير الدكتور جورج كلاّس وكريستيان رزق ممثلاً وزير السياحة وليد نصار وبلدية كفردبيان ممثلة برئيس النشاطات الرياضية وليد بعينو.

أشرف على هذه الجولة من بطولة لبنان مدير السباق دايفيد بو جودة، وتواجدت رئيسة لجنة الدرّاجات النارية الثلجية في لبنان جيسي توفيق سلّوم ونائب الرئيس سيزار سمعان وأمين السر ايليو سلامة وأمين الصندوق يوسف بعينو والعضوين كيفورك بكاريان وجوزيف ماما.

وقالت سلوم "نواصل تنظيم روزنامتنا للعام الحالي كما وعدنا، وقد أنجزنا الجولتين الأولى والثانية من بطولة لبنان ونأمل أن تساعدنا الأحوال الجوية لتنظيم الجولة الثالثة".

أما مدير السباقات دايفيد بو جودة فقال "لجنة الدراجات النارية الثلجية قدمت موسماً ناجحاً جداً هذا العام من خلال جولتين مثاليتين من بطولة لبنان وسط تنافس رائع، والأحوال الجويّة ستحدد إمكانية تنظيم جولة ثالثة من عدمه".

أما النتائج فجاءت على الشكل التالي:فئة الناشئين:1. ألكسندر زيادة 42.087 ث.2. ماريتا أبو جودة 42.611.3. شربل سلامة 42.852.فئة السيدات:1. غابرييلا عقيقي 1.35.125 د.2. ليال صوايا 1.46.052.3. فانيسا ميما 1.58.170.فئة التيربو:1. هاكوب بيكاريان 1.27.582 د.2. سيرج خوري 1.32.219.3. جو مطر 1.33.388.فئة 850 س.س. - رجال:1. جورج حكيّم 1.36.628 د.2. شادي خلف 1.36.976.3. ماجد كـرم 1.39.648.فئة 800 س.س. - رجال:1. جوني شلهوب 1.33.502 د.2. أنتوني زيادة 1.36.050.3. زياد حاج 1.36.590.