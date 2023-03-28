اختتام بطولة كرة اليد المدرسية في جبل لبنان

اختتمت الأحد الماضي بطولة كرة اليد المدرسية لمحافظة جبل لبنان على ملعب إميل لحود الرياضي العسكري، وقد تقاسم القابها كل من الشانفيل ديك المحدي والراهبات الانطونيات غزير.

وجاء ذلك في إطار دورة الألعاب الرياضية المدرسية التي تنظمها وحدة الانشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي، بإشراف مندوبة الوحدة جانيت أيوب ورئيس لجنة كرة اليد الدولي حلمي شعيب، وهنا النتائج:

* الذكور- مواليد 2005 احرزت الشانفيل اللقب على حساب الأنطونيات غزير (19-7).- مواليد 2008: احرزت الأنطونيات غزير اللقب على حساب سيدة الجمهور (17-8).

* الإناث- مواليد 2005: توجت الشانفيل باللقب بفوزها على الأنطونيات غزير (12-4).- مواليد 2008: توجت الأنطونيات غزير باللقب بفوزها على الليسيه بروميه (6-1).