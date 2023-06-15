حفيد محمد علي كلاي يعمل حارس أمن في ملهى ليلي

حفيد محمد علي كلاي، بياجيو علي والش، يحدث ضجة في عالم الفنون القتالية المختلطة، بينما يعمل كحارس أمن في ملهى ليلي.وقال المقاتل، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي وقّع حاليا مع دوري المقاتلين المحترفين "لقد وضعوني في كشك الدي جي الآن .. أنا وزميلي هذه منطقتنا"، وكان يتحدث عن عمله أيام الثلاثاء والجمعة والسبت، حيث ينتهي أحياناً في وقت متأخر جداً.بياجيو، الذي حصل ذات مرة على شهادة تقدير من الشرطة لمنعه الاعتداء، لا يمانع خوض المواجهات، ويقول "أنا مقاتل، أنا معتاد نوعا ما على المواجهة، لكن العمل رائع، إنه ممتع، أنا أستمتع به، وهم يدفعون لي جيداً".على الرغم من اسم عائلته الشهير، لا يتلقى حفيد محمد علي أي معاملة خاصة في صالة الألعاب الرياضية Xtreme Couture حيث يتدرب، ومن خلال العمل عند باب الملهى الليلي، يجد أنه من الممتع أن رواد الحفلات ليس لديهم فكرة عن نسبه الأسطوري.إنه يعشق التحدي ويسعى جاهداً للعمل بجدية أكبر، متبعاً النصيحة التي قدمها له جده عندما كان طفلاً، وهي البقاء متواضعاً.