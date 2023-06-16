الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رياضات متنوعة

اتهام ماكغريغور بإغتصاب سيدة في نهائي الـNBA

2023-06-16 | 04:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اتهام ماكغريغور بإغتصاب سيدة في نهائي الـNBA
اتهام ماكغريغور بإغتصاب سيدة في نهائي الـNBA

خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي

قدّمت سيدة شكوى لدى الشرطة، مفادها أن كونور ماكغريغور، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، اعتدى عليها جنسياً، خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي (NBA)، الذي توّج دنفر ناغيتس بطلاً له على حساب ميامي هيت.
وقالت السيدة أنها التقت بماكغريغور خلال المباراة، وكانت تهم بمغادرة الساحة، عندما أخبرها حراسه أنه يريدها، وزعمت أنه قبّلها قبل محاولة اغتصابها، وسلمّت محاميتها الى الشرطة ملابس موكّلتها التي تحتوي على الحمض النووي للمقاتل الشهير.
من جهته، نفى ماكغريغور البالغ من العمر 34 عاماً وله ثلاث أبناء هذه المزاعم، وقال "إنها  كاذبة، لن يتم تخويف السيد ماكغريغور". 
 
مقالات ذات صلة
اتهام ماكغريغور بإغتصاب سيدة في نهائي الـNBA

رياضة

رياضات متنوعة

ماكغريغور

بإغتصاب

نهائي

الـNBA

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حفيد محمد علي كلاي يعمل حارس أمن في ملهى ليلي

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

حفيد محمد علي كلاي يعمل حارس أمن في ملهى ليلي
2023-06-15

حفيد محمد علي كلاي يعمل حارس أمن في ملهى ليلي

علي والش يحدث ضجة في عالم الفنون القتالية المختلطة

2023-06-15

حفيد محمد علي كلاي يعمل حارس أمن في ملهى ليلي

علي والش يحدث ضجة في عالم الفنون القتالية المختلطة

فيديو - البرازيلي أسقط الأميركي الإيراني بالضربة القاضية
2023-06-12

فيديو - البرازيلي أسقط الأميركي الإيراني بالضربة القاضية

أسقط أوليفيرا منافسه بالضربة القاضية

2023-06-12

فيديو - البرازيلي أسقط الأميركي الإيراني بالضربة القاضية

أسقط أوليفيرا منافسه بالضربة القاضية

فيديو - أسقطه ثم خنقه في الجولة الاولى
2023-06-11

فيديو - أسقطه ثم خنقه في الجولة الاولى

اسقطه على أرض الحلبة وانهال عليه بالضرب المبرح ثم خنقه

2023-06-11

فيديو - أسقطه ثم خنقه في الجولة الاولى

اسقطه على أرض الحلبة وانهال عليه بالضرب المبرح ثم خنقه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023