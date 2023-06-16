اتهام ماكغريغور بإغتصاب سيدة في نهائي الـNBA

قدّمت سيدة شكوى لدى الشرطة، مفادها أن كونور ماكغريغور، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، اعتدى عليها جنسياً، خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي (NBA)، الذي توّج دنفر ناغيتس بطلاً له على حساب ميامي هيت.وقالت السيدة أنها التقت بماكغريغور خلال المباراة، وكانت تهم بمغادرة الساحة، عندما أخبرها حراسه أنه يريدها، وزعمت أنه قبّلها قبل محاولة اغتصابها، وسلمّت محاميتها الى الشرطة ملابس موكّلتها التي تحتوي على الحمض النووي للمقاتل الشهير.من جهته، نفى ماكغريغور البالغ من العمر 34 عاماً وله ثلاث أبناء هذه المزاعم، وقال "إنها كاذبة، لن يتم تخويف السيد ماكغريغور".