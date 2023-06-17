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فيديو - ماكجريجور المتهم بالاغتصاب يردّ .. إنه ابتزاز

2023-06-16 | 23:20
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فيديو - ماكجريجور المتهم بالاغتصاب يردّ .. إنه ابتزاز
فيديو - ماكجريجور المتهم بالاغتصاب يردّ .. إنه ابتزاز

تحدث كونور ماكجريجور عن اتهامه باغتصاب إمرأة

تحدث كونور ماكجريجور عن اتهامه باغتصاب إمرأة في التاسع من الشهر الجاري، خلال المباراة الرابعة من سلسلة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة التي انتهت الى فوز دنفر ناجتس على ميامي هيت.
وأظهرت لقطات مصورة، مقاتل الـ"UFC" وهو يأخذ الضحية المزعومة من يدها، ويخرجها من غرفة داخل مركز كاسيا الرياضي في ميامي، حيث كان الناس يصورونه على هواتفهم، وبدا ماكجريجور وهو يرتدي قميصاً أسود ويتبادل الكلمات مع الفتاة، التي كانت ترتدي قميصاً أبيض. 
وبعد إخبار ديلي ستار سبورت أن "الادعاءات خاطئة"، أصدر ممثلو المقاتل الغريب الأطوار بياناً جاء فيه "بعد نشر الفيديو من قبل TMZ، غيرت محامية المدعيّة قصتها، وباتت تطلب المال ابتزازاً، ويرحب السيد ماكجريجور بالتحقيق، الذي يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه سيظهر الحقيقة".
 
 
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