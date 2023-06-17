فيديو - ماكجريجور المتهم بالاغتصاب يردّ .. إنه ابتزاز

Video from NBA Arena shows #ConorMcGregor taking his rape accuser by the hand and leading her into a bathroom. Keep up with the latest on this developing story here: https://t.co/BeD6awVb9R pic.twitter.com/NQY6J9pQtR — TMZ (@TMZ) June 16, 2023

تحدث كونور ماكجريجور عن اتهامه باغتصاب إمرأة في التاسع من الشهر الجاري، خلال المباراة الرابعة من سلسلة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة التي انتهت الى فوز دنفر ناجتس على ميامي هيت.وأظهرت لقطات مصورة، مقاتل الـ"UFC" وهو يأخذ الضحية المزعومة من يدها، ويخرجها من غرفة داخل مركز كاسيا الرياضي في ميامي، حيث كان الناس يصورونه على هواتفهم، وبدا ماكجريجور وهو يرتدي قميصاً أسود ويتبادل الكلمات مع الفتاة، التي كانت ترتدي قميصاً أبيض.وبعد إخبار ديلي ستار سبورت أن "الادعاءات خاطئة"، أصدر ممثلو المقاتل الغريب الأطوار بياناً جاء فيه "بعد نشر الفيديو من قبل TMZ، غيرت محامية المدعيّة قصتها، وباتت تطلب المال ابتزازاً، ويرحب السيد ماكجريجور بالتحقيق، الذي يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه سيظهر الحقيقة".