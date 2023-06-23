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رياضات متنوعة

مونسون الأميركي - الروسي يعتزل في موسكو

2023-06-23 | 00:20
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مونسون الأميركي - الروسي يعتزل في موسكو
مونسون الأميركي - الروسي يعتزل في موسكو

المقاتل الأميركي الحاصل على الجنسية الروسية

أعلن جيف مونسون، المقاتل الأميركي، الحاصل على الجنسية الروسية، أنه سيضع حدا لمسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) بقوله "الجميع سيعرف هوية خصمي في نزال الوداع في نهاية هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أنه سيكون مقاتلا روسيا.
مونسون، البالغ 52 عاماً،هو بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة سابقا، كان قد خاض نزاله الأخير كمواجهة استعراضية بقواعد الملاكمة، ضد المقاتل الأرمني أرتور فاردانيان، في موسكو.
وزار مونسون روسيا للمرة الأولى في العام 2011، حيث خسر نزالاً ضد المقاتل الروسي السابق فيودور يميليانينكو، ثم حصل في العام 2018 على الجنسية الروسية وأصبح عضوا في مجلس مدينة كراسنوغورسك، وتخلى عن الجنسية الأميركية في أواخر أيار - مايو 2023.
 
مونسون الأميركي - الروسي يعتزل في موسكو

رياضة

رياضات متنوعة

جيف مونسون

الفنون القتالية المختلطة

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