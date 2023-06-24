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الطرزان الأصهب يسقط من جديد

2023-06-24 | 03:09
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الطرزان الأصهب يسقط من جديد
الطرزان الأصهب يسقط من جديد

تعرّض الطرزان الأصهب لهزيمة جديدة

الطرزان الأصهب يسقط من جديد تعرّض الروسي فياتشيسلاف داتسيك لهزيمة جديدة، جاءت هذه المرة أمام منافسه الكازاخستاني غاليمجان جاسلانوف، في النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة، في مدينة ألماتا الكازاخية، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA) التي نظمها (Ural FC) و(Naiza).
وتفوق المقاتل الكازاخي على الروسي بالنقاط (30-28، 28-28، 29-28)، ليتلقى داتسيك الملقب بـ"الطرزان الأصهب"، الهزيمة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، بعد خسارته بالنقاط أيضا أمام الملاكم الأميركي كيفن جونسون في موسكو.
يذكر أن داتسيك (43 عاما) خرج من السجن في نهاية شباط - فبراير 2016، بعد 12 عاما وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة.
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غاليمجان جاسلانوف

الفنون القتالية المختلطة

الطرزان الأصهب

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