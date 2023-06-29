هل يتواجه إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على الحلبة؟

تم تصوير ايلون ماسك وهو يتدرب مع مقاتل جيو جيتسو برازيلي، حاصل على الحزام الأسود، قبل ما يمكن أن يكون مباراة غريبة ضد مؤسس موقع فايسبوك مارك زوكربيرج.فعلى الرغم من بعض المعارضة من الجمهور، بدأ ماسك التدريب على مسابقة القتال المرتقبة في الأقفاص، مع زميله الملياردير قطب الإعلام زوكربيرج، حيث شارك في جلسة تدريبية مع ليكس فريدمان.وقال فريدمان، الذي تدرب أيضا مع زوكربيرج، إنه "معجب للغاية" بقدرة ماسك، لكنه يتمنى أن لا يخوض الثنائي قتالاً حقيقياً.ونالت فكرة القتال بين عملاقيّ الإنترنت ترحيباً واسعاً من الجميع في عالم الفنون القتالية، لكنها ما زالت عابرة، إذ لم يتم تحديد توقيت أو المكان للنزال الذي يمكن ألا يحصل أبداً، إلا أنّ رئيس منظمة (UFC) دانا وايت يعتقد بوجوب حصولها، لأنها ستكون الأكثر مشاهدة في التاريخ.