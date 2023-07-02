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رياضات متنوعة

وفاة بطل كمال الأجسام الألماني عن 30 عاماً والكشف عن السبب

2023-07-02 | 04:01
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وفاة بطل كمال الأجسام الألماني عن 30 عاماً والكشف عن السبب
وفاة بطل كمال الأجسام الألماني عن 30 عاماً والكشف عن السبب

وفاة بطل كمال الاجسام الالماني عن عمر يناهز الثلاثين عاماً

أعلنت وسائل الإعلام العالمية مساء أمس السبت عن وفاة بطل كمال الاجسام، الالماني جو ليندر، عن عمر يناهز الثلاثين عاماً.
وأشارت الى ان سبب الوفاة هو تمدد الأوعية الدموية، بعد أن تلقى لقاحاً، حيث كشفت صديقته نيشا أنه “اشتكى من آلام في الرقبة قبل أيام قليلة فقط".
وأضافت "بعد أن حصل على الحقنة، أجرى فحص دم، ورأى طبيبه جزيئات فيها، فحمّل الحقنة المسؤولية، مُشخّصاً عدة جلطات دموية، وأخبره أنه بحاجة لتنظيف دمه إذا أراد أن ينجو من الجلطات".
وفاة بطل كمال الأجسام الألماني عن 30 عاماً والكشف عن السبب

رياضة

رياضات متنوعة

كمال الاجسام

جو ليندر

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