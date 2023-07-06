فيديو - والدة مقاتل مصري تعرض ميداليته الذهبية للبيع وهذا هو السبب

عرضت والدة بطل العالم للشباب في الكونغ فو فميدالية ابنها الذهبية للبيع

في مقطع فيديو نشره حساب "القاهرة 24" على فيسبوك ويوتيوب، عرضت والدة المصري عمر محمد شتا، بطل العالم للشباب في الكونغ فو في إندونيسيا، ميدالية ابنها الذهبية للبيع بسبب مرورها بضائقة مالية.

وقالت شتا أن نجلها، لم يحصل على الجائزة المالية المناظرة لميداليته الذهبية من وزارة الشباب والرياضة المصرية، والبالغة 90 ألف جنيه، مع أن الحاصلين على المركزين الثاني والثالث، نالا الجائزة المالية، وأن التكريم المالي للفائزين لم يتخلله صرف أية مبالغ مالية للاعب.

وأضافت أن نجلها لعب بطولة العالم للشباب في إندونيسيا، وشارك في معسكرها الاعدادي، وفي بطولة إفريقيا في الجزائر حيث حلّ في المركز الأول، كما شارك في البطولة العربية في بورسعيد وحصل على المركز الأول.