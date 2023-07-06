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"ملتهم الطعام" حطّم أرقام توم برادي ومايكل جوردان

2023-07-06 | 07:06
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&quot;ملتهم الطعام&quot; حطّم أرقام توم برادي ومايكل جوردان
"ملتهم الطعام" حطّم أرقام توم برادي ومايكل جوردان

فائز 16 مرة في مسابقة ناثان الشهيرة لأكل الهوت دوج

جوي تشيستنات، هو الآن الفائز 16 مرة في مسابقة ناثان الشهيرة لأكل الهوت دوج، ما يضعه بعيداً عن بعض الشخصيات الأسطورية في الرياضة.
وحقق "ملتهم الطعام" لقبه السابع على التوالي يوم الرابع من تموز – يوليو، عندما التهم 62 قطعة هوت دوج في المسابقة الشهيرة، وفاز تشيستنات، البالغ من العمر 39 عاماً، بـ15 من آخر 16 مسابقة، ويعتبره الكثيرون أعظم آكل تنافسي على الإطلاق.
ويحتل تشيستنات حالياً المرتبة الأولى في العالم من قبل Major League Eating، كما أنّ "إنجازاته" في الأكل جعلت الكثيرين يقارنونه بأيقونة كرة القدم الأميركي توم برادي وأسطورة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة مايكل جوردان.
فهو بألقابه التسة عشر، يمتلك تسعة ألقاب أكثر من الرقم القياسي لبرادي البالغ سبعة ألقاب سوبر بول، و10 ألقاب اكثر من بطولات جوردان مع شيكاغو بولز.
 
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