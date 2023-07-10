فيديو - العداءة الاميركية تنزع شعرها وترميه أرضاً !!

حققت فوزا في سباق المائة متر للسيدات في هايوارد فيلد

دقت شاكاري ريتشاردسون، البالغة من العمر 23 عاماً، ناقوس الخطر لمنافساتها في التأهل الى الالعاب الاولمبية، حيث حققت فوزا في سباق المائة متر للسيدات في هايوارد فيلد بوقت بلغ 10.82 ثانية، وتأهلت الى بطولة العالم في المجر، التي ستقام في الفترة من 19 إلى 27 آب - أغسطس.

ولم يكن الفوز هو المُلفت، بل لحظة تقديم العداءة الاميركية إلى الجمهور، حيث ألقت ريتشاردسون شعرها المستعار البرتقالي اللامع على المسار، وكشفت عن ضفائر طويلة جميلة.