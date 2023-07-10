فيديو - مفاجأة .. خسارة ويتيكر بالضربة القاضية

فجّر المقاتل الجنوب إفريقي دو بليسيس مفاجأة كبيرة

فجّر المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس، مفاجأة كبيرة بفوزه على الأسترالي روبرت ويتيكر، في النزال الذي جمعهما فجر أمس الأحد ضمن أمسية (UFC 290) التي نظمها اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ونجح دو بليسيس في إسقاط منافسه الأسترالي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في لاس فيغاس، ثم خرج من القفص بسرعة لمصافحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي كان متواجداً بين الجمهور.

ورفع دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاماً، انتصاراته الى عشرين خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين، فيما تعرض ويتيكر، البالغ من العمر 32 عاماً، للهزيمة السابعة مقابل 24 انتصاراً.