فيديو - مورينو يفقد لقب بطل العالم وهذا ما حصل

فقد المكسيكي براندون مورينو، لقب اتحاد (UFC)

فقد المكسيكي براندون مورينو، لقب اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) بخسارته في النزال الذي جمعه فجر أمس الأحد أمام البرازيلي ألكسندر بانتوجا ضمن أمسية (UFC 290).

وجاء النزال مثيراً للغاية وشرساً ونديّاً، ونزف المقاتلان الكثير من الدماء على المُثمّن، وجاءت النتيجة التي اعلن عنها القضاة متقاربة (48-47، 48-47، 46-49).

وحقق بانتوجا، البالغ من العمر 33 عاماً، الفوز الثالث على منافسه المكسيكي، والسادس والعشرين في مسيرته الاحترافية مقابل خمس هزائم، فيما تعرض مورينو، البالغ من العمر 29 عاماً، للهزيمة السابعة مقابل 21 انتصاراً.