كونور ماكجريجور يهاجم وزيرة البيئة الاسبانية .. اليكم السبب

وصلت الى الاجتماع الأوروبي على درّاجة هوائية

كانت الطريقة التي وصلت بها النائب الثالث لرئيس الحكومة الاسبانية وزيرة الانتقال البيئي تيريزا ريبيرا، الى اجتماع وزراء البيئة الأوروبيين في مدينة فالادوليد الاسبانية، مادةً للحديث في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وخاصة على تويتر.

فقد التقطت عدسات المصورين وصول تيريزا ريبيرا على درّاجة هوائية مع زملاء لها في الوزارة، وهي أرادت أن تقدّم مثالا على التعامل مع البيئة، ولكنها لم تتنبه الى انه على بعد أمتار قليلة خلفها، جاءت سيارتان رسميتان، الاولى لفريقها الأمني والثاني لفريقها الخاص.

وتم تداول الصور بسرعة على الشبكات الاجتماعية، وكان أحد الأشخاص الذين تفاعلوا معها، مقاتل الفنون القتالية المختلطة (UFC)، الايرلندي كونور ماكجريجور.

ولم يتردد كونور، الذي يتحدث دائماً دون نطق الكلمات، على الأقل في انتقاده للوزيرة تيريزا ريبيرا، حيث كتب ساخراً منها "استمري في السخافة .. كفى، المشي، والتحدث عن ذلك، والعيش عليه، والتنفس .. أو اصمت".

