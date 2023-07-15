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رياضات متنوعة

كلاّس استقبل سفير دولة قطر مودّعاً

2023-07-15 | 03:57
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كلاّس استقبل سفير دولة قطر مودّعاً
كلاّس استقبل سفير دولة قطر مودّعاً

استقبل وزير الشباب والرياضة سفير دولة قطر في زيارة وداعية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم السهلاوي في زيارة وداعية، في حضور مدير عام المنشآت بالتكليف رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.

ورحب كلاس بالسفير القطري مُثمناً علاقة الأخوة بين البلدين، وقال "بالأمس قلنا شكراً قطر واليوم نوجه عبركم تحية محبة الى حكومة وشعب وشباب دولة قطر مؤكدين على تكامل العلاقة بين بلدينا، ونشكر احتضانكم للجالية اللبنانية وشبابها حيث يشعرون بأنهم يخدمون بلدين شقيقين".

وأضاف كلاس "لا تزال الاصداء الايجابية لمونديال قطر في وجدان كل عربي، وقد كان انجازاً عربياً برسم الانسانية، لكم في القلب وفي لبنان كل الاحترام، ونشكر لكم دبلوماسيتكم الراقية في خدمة المجتمعات العربية".


كلاّس استقبل سفير دولة قطر مودّعاً

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاّس

سفير دولة قطر

علي بن حمد المرّي

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