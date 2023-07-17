فيديو - مقاتل مغربي يسقط للمرة الثانية توالياً بالضربة القاضية

لقي المقاتل المغربي الخسارة الثانية على التوالي

لقي المقاتل المغربي عثمان أبو زعيتر، الخسارة الثانية على التوالي في مسيرته، وجاء ايضاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى، وذلك في النزال الذي جمعه في منافسات الوزن الخفيف، يوم امس الأحد مع منافسه الأرجنتيني فرانسيسكو برادو.

ووقع النزال ضمن أمسية في الفنون القتالية المختلطة في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ونجح برادو في اسقاط منافسه المغربي في الجولة الأولى بعد ان وجه له مجموعة من اللكمات القوية، فتدخل الحكم واعلن فوز المقاتل الأرجنتيني بالضربة الفنية القاضية.

وكان أبو زعيتر خسر بالضربة القاضية في الجولة الأولى، في تشري الثاني - نوفمبر الماضي أمام الأميركي مات فريفولا.