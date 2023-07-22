مقتل طفل على يدّ طفل بسبب سيارة غولف !!

حادث مأساوي في عقار خاص في فلوريدا في الولايات المتحدة

وقع حادث مأساوي في عقار خاص في فلوريدا في الولايات المتحدة، حيث دهس صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، صبيا يبلغ من العمر سبع سنوات بعربة غولف، مّا أدّى إلى وفاته متأثراً بجراحه بعد نقله إلى مستشفى في جنوب غرب الولاية الأميركية.

ووفقاً لمصادر الشرطة، وقع الحادث داخل عقار خاص، حيث لم يصب الطفل الذي كان يقود السيارة بأذى، بينما نقل الطفل الآخر إلى المستشفى وأعلنت وفاته.

ويُزعم أن الطفل الاول كان يقترب من زاوية عندما اصطدمت مقدمة عربة الغولف التي كات يقودها بالطفل الثاني، الذي كان يقف في الفناء الأمامي للمنزل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء بهذه الخطورة يشمل عربات الغولف في فلوريدا، وقد أقر كونغرس الولاية قانوناً يدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول - أكتوبر المقبل لمحاولة التعامل مع الزيادة في حوادث هذه العربات.

وبموجب القانون الجديد، سيطلب من الأطفال دون سن 18 عاماً الحصول على رخصة قيادة خاصة لعربات الغولف، وسيطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا الحصول على موافقة الوالدين.

