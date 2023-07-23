فيديو - أسبينال العائد من إصابة أسقط تيبورا بالضربة القاضية

انهال عليه بوابل من اللكمات ما دفع الحكم الى التدخل

تغلب البريطاني توم أسبينال على متحديه البولندي مارتشين تيبورا، في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي جرت في العاصمة البريطانية لندن.

وتمكن أسبينال، البالغ من العمر 30 عاماً، من إسقاط المقاتل البولندي، البالغ 37 عاماً، على حلبة"The O2 Arena" ، بعد أن انهال عليه بوابل من اللكمات، ما دفع الحكم الى التدخل لإيقاف المواجهة، وفوز المقاتل البريطاني بالضربة الفنية القاضية.

وكان أسبينال تعرض لإصابة في الركبة في مواجهته مع الأميركي كورتيس بلايدز في 23 تموز - يوليو 2022، وغاب منذ ذلك الحين، وهو حقق انتصاره الثالث عشر في مسيرته بينها 9 انتصارات بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم، فيما مني مارتشين تيبورا بالهزيمة الثامنة مقابل 24 انتصاراً.