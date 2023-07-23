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رياضات متنوعة

فيديو مؤثر لفارسة طفلة مات حصانها

2023-07-23 | 06:02
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فيديو مؤثر لفارسة طفلة مات حصانها
فيديو مؤثر لفارسة طفلة مات حصانها

فارسة صغيرة السنّ من إقليم كردستان العراقي

تركت لانيا فاخر، وهي فارسة صغيرة السنّ من إقليم كردستان العراقي، متابعيها في حالة حزن، بعدما تعاطفوا مع فيديو لبكائها بحرقة كبيرة على موت حصانها.
وانتشر مقطع فيديو للطفلة التي تبلغ من العمر ثماني أعوام وهي تبكي حصانها، وقالت "أهداني والدي هذا الحصان، وكنت أحبه جدا وأهتم به كل يوم وأقدم له الطعام، وفي اليوم الأخير، ذهبت لإطعامه لأنه كان مريضا، وطبيبه كان يمنعني من الاقتراب منه".
وأضافت "الجميع كان يعلم أنه مات، لكنهم أخفوا عني ذلك، فبكيت بحرقة، وشعرت أن العالم ينهار، فقد فقدت أعز أصدقائي، وما زلت أذهب بالتفاح والسكر إلى قبره، فأنا لن أنساه وسأستمر في رياضة ركوب الخيل وسأقتني غيره، لكن حبي له لن يموت".
 
 
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لانيا فاخر

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