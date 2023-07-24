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رياضات متنوعة

فيديو - معشوقة ليفربول تنهار وتستسلم !!

2023-07-24 | 02:00
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فيديو - معشوقة ليفربول تنهار وتستسلم !!
فيديو - معشوقة ليفربول تنهار وتستسلم !!

خسرت "معشوقة جمهور ليفربول" للمرة السادسة

مُنيت البريطانية مولي ماكان بهزيمة مفاجئة أمام الليتوانية يوليا ستوليارينكو، حيث اُجبرت على الاستسلام  بحركة ليّ الذراع في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما ضمن دورة "UFC Fight Night 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA).
ووقعت مولي ماكان في كمين المقاتلة الليتوانية حين ارتكبت خطأ قاتلاً أدى الى سقوطها واستسلامها على أرض حلبة "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.
وخسرت ماكان، البالغة 33 عاماً، والمُلقبة بـ"معشوقة جمهور ليفربول"، للمرة السادسة خلال مسيرتها الاحترافية مقابل 13 فوزاً، فيما حققت ستوليارينكو، البالغة 30 عاماً، انتصارها الحادي عشر مقابل سبع هزائم وتعادلين.


فيديو - معشوقة ليفربول تنهار وتستسلم !!

رياضة

رياضات متنوعة

مولي ماكان

يوليا ستوليارينكو

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