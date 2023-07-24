فيديو - معشوقة ليفربول تنهار وتستسلم !!

مُنيت البريطانية مولي ماكان بهزيمة مفاجئة أمام الليتوانية يوليا ستوليارينكو، حيث اُجبرت على الاستسلام بحركة ليّ الذراع في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما ضمن دورة "UFC Fight Night 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA).ووقعت مولي ماكان في كمين المقاتلة الليتوانية حين ارتكبت خطأ قاتلاً أدى الى سقوطها واستسلامها على أرض حلبة "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.وخسرت ماكان، البالغة 33 عاماً، والمُلقبة بـ"معشوقة جمهور ليفربول"، للمرة السادسة خلال مسيرتها الاحترافية مقابل 13 فوزاً، فيما حققت ستوليارينكو، البالغة 30 عاماً، انتصارها الحادي عشر مقابل سبع هزائم وتعادلين.