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رياضات متنوعة

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

2023-07-28 | 07:51
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تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية
تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

حفل عشاء في النادي اللبناني في كينشاسا على شرف البعثة اللبنانية

اقامت الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية حفل عشاء في النادي اللبناني في كينشاسا على شرف البعثة اللبنانية المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية.
والقى رئيس البعثة المدير العام للمنشآت الرياضية والكشفية محمد عويدات كلمة اشاد فيها بخطوة الجالية اللبنانية بتمويل مشاركة لبنان في الالعاب، مبدياً فخره واعتزازه بالدعم المتواصل للبعثة منذ لحظة وصولها الى كينشاسا عبر تذليل العقبات والصعوبات بالتنسيق مع اللجنة المنظمة.
ونقل عويدات تحيات الرئيس نجيب ميقاتي والوزير جورج كلاس الى الجالية اللبنانية في الكونغو، وقدم دروعاً تكريمية الى كل من القائم بالاعمال اللبناني هيثم ابراهيم ورئيس الجالية اللبنانية ابراهيم عيساوي ونائبه رولان ياغي ومديرة اللجنة الدولية للالعاب الفرانكوفونية زينة مينا اللبنانية الاصل والمدرب جورج عساف. 
فنيا، واصلت سيدات كرة السلة انتصاراتهن بفوزهن بسهولة تامة على المنتخب التشادي (١٢٦-٢٣) وحصدن نقطتين اضافيتين ليتصدرن المجموعة بجدارة، وستكون مباراتهن المقبلة امام منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية المضيف مساء السبت.
من جهة ثانية، يخوض منتخب الشباب لكرة القدم مباراته الافتتاحية امام نظيره الكاميروني، ويواجه فريق كرة الطاولة منتخبي جزر الموريشيوس والبلد المضيف مساء غد ايضا.
 
تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

رياضة

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كينشاسا

البعثة اللبنانية

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