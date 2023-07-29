شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة

المواجهة الأولى بين أوكرانيا وروسيا في رياضة أولمبية

حصلت المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان على موافقة وزارة الرياضة في بلادها قبل ساعات من مبارزتها ضد الروسية آنا سميرنوفا.

وكانت خارلان (32 عاما) بطلة للعالم في 2013 و2014 و2017 و2019، وحاملة للميدالية الذهبية الأولمبية في بكين 2008، والبرونزية في ريو 2016 ولندن 2012، بالإضافة إلى فوزها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوروبية في كراكوف.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين أوكرانيا وروسيا في رياضة أولمبية "غير احترافية" منذ بدء الحرب ، وهي حصلت خلال كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا، وانتهت الى فوز أولغا خارلان.

ولكن، بمجرد انتهاء المواجهة، رفضت الأوكرانية مصافحة خصمتها الروسية، وهو إجراء الزامي وفقا للوائح، ويتوجب معاقبته ببطاقة سوداء، ما يعادل عدم الأهلية والحظر لمدة شهرين.

ظلت المبارزة الروسية لنحو خمسين دقيقة وهي جالسة على الأرض تنتظر قرار الحكام وقيادة الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) بشأن خرق اللوائح من قبل الأوكرانية، التي تم اعلان فوزها، قبل أن تتم هزيمتها امام البلغارية ايليفا.