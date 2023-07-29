فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

We’ve never met but I had to fly to Miami to look this man @TheAnswerMMA in the eyes, hug him and shake his hand. I’ve been moved & motivated by his story ❤️



He recently won his first fight in the @ufc.



He had $7 bucks in his bank account when he won.



He sleeps on a couch in… pic.twitter.com/8QIDa7PJTY — Dwayne Johnson (@TheRock) July 27, 2023

في لفتة رائعة وغير متوقعة، فاجأ دواين جونسون "The Rock" أحد مقاتلي فنون القتال المختلطة الذي كان يواجه صعوبات مالية.وكشف ثيمبا غوريمبو، أنه قبل القتال الأخير، كان لديه سبعة دولارات فقط في حسابه المصرفي، فقرّر ذا روك مد يد العون له، وتواصل معه ورتب لقاءً بينهما، دون أن يدرك لما كان على وشك الحدوث.وأضاف غوريمبو أن ما حصل تركه عاجزاً عن الكلام، حيث ظهر البطل أمامه، وأعرب عن إعجابه بتفاني المقاتل وتصميمه، على الرغم من التحديات المالية التي يواجهها، مستعيداً معاناته الشخصية الماضية مع الصعوبات المالية.