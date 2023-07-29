الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رياضات متنوعة

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

2023-07-29 | 03:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن
فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

في لفتة رائعة وغير متوقعة

في لفتة رائعة وغير متوقعة، فاجأ دواين جونسون "The Rock" أحد مقاتلي فنون القتال المختلطة الذي كان يواجه صعوبات مالية.
وكشف ثيمبا غوريمبو، أنه قبل القتال الأخير، كان لديه سبعة دولارات فقط في حسابه المصرفي، فقرّر ذا روك مد يد العون له، وتواصل معه ورتب لقاءً بينهما، دون أن يدرك لما كان على وشك الحدوث.
وأضاف غوريمبو أن ما حصل تركه عاجزاً عن الكلام، حيث ظهر البطل أمامه، وأعرب عن إعجابه بتفاني المقاتل وتصميمه، على الرغم من التحديات المالية التي يواجهها، مستعيداً معاناته الشخصية الماضية مع الصعوبات المالية.
 
 
فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

رياضة

رياضات متنوعة

دواين جونسون

ثيمبا غوريمبو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة
03:26

شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة

المواجهة الأولى بين أوكرانيا وروسيا في رياضة أولمبية

03:26

شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة

المواجهة الأولى بين أوكرانيا وروسيا في رياضة أولمبية

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية
07:51

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

حفل عشاء في النادي اللبناني في كينشاسا على شرف البعثة اللبنانية

07:51

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

حفل عشاء في النادي اللبناني في كينشاسا على شرف البعثة اللبنانية

الرئيس دونالد ترامب يُغازل النجم الروسي حبيب نور محمدوف
2023-07-25

الرئيس دونالد ترامب يُغازل النجم الروسي حبيب نور محمدوف

الرئيس الأميركي السابق يشيد بمسيرة حبيب

2023-07-25

الرئيس دونالد ترامب يُغازل النجم الروسي حبيب نور محمدوف

الرئيس الأميركي السابق يشيد بمسيرة حبيب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023