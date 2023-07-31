الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رياضات متنوعة

مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو

2023-07-30 | 23:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو
مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو

تسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيمٍ متتالية

أنهى الشاب اللبناني مرسال وليد شيبان، البالغ عشرين عاماً، رحلته التي بدأها الأحد الفائت، لتسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيمٍ متتالية، حيث وصل إلى إرتفاع ٥٨٩٥ متراً، حيث النقص الحاد الأوكسيجين والبرودة القاسية.
وقال شيبان للجديد "أشعر أنني متعب للغاية ولكن المسألة تستحق ومشواري كان مرهقاً جداً لكنني سعيد الآن بتحقيق هذا الحلم وسعيد برفع علم بلدي على هذه القمة الشاهقة".
وأضاف "في لحظات معينة، كنت قادراً على الاستماع الى نبضات قلبي، وارتميت على الأرض لأحصل على بعض الراحة، لكن الشعور بالقدرة على تحقيق الانجاز كان يغلب كل شيء".
يذكر ان شيبان يدرس حالياً في السنة الثالثة من طب الأسنان في الجامعة اليسوعية، وقد تُوّج بطلاً للجامعات في التايكواندو، ونال الميدالية الفضية في دورة "بيروت المفتوحة".
 
مقالات ذات صلة
مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو

رياضة

رياضات متنوعة

مرسال وليد شيبان

جبل كيليمنجارو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن
2023-07-29

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

في لفتة رائعة وغير متوقعة

2023-07-29

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

في لفتة رائعة وغير متوقعة

شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة
2023-07-29

شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة

المواجهة الأولى بين أوكرانيا وروسيا في رياضة أولمبية

2023-07-29

شاهدوا أول مواجهة رياضية روسية - أوكرانية ونهايتها الغريبة

المواجهة الأولى بين أوكرانيا وروسيا في رياضة أولمبية

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية
2023-07-28

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

حفل عشاء في النادي اللبناني في كينشاسا على شرف البعثة اللبنانية

2023-07-28

تكريم لبعثة لبنان المشاركة في الالعاب الفرانكوفونية

حفل عشاء في النادي اللبناني في كينشاسا على شرف البعثة اللبنانية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023