مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو

أنهى الشاب اللبناني مرسال وليد شيبان، البالغ عشرين عاماً، رحلته التي بدأها الأحد الفائت، لتسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيمٍ متتالية، حيث وصل إلى إرتفاع ٥٨٩٥ متراً، حيث النقص الحاد الأوكسيجين والبرودة القاسية.وقال شيبان للجديد "أشعر أنني متعب للغاية ولكن المسألة تستحق ومشواري كان مرهقاً جداً لكنني سعيد الآن بتحقيق هذا الحلم وسعيد برفع علم بلدي على هذه القمة الشاهقة".وأضاف "في لحظات معينة، كنت قادراً على الاستماع الى نبضات قلبي، وارتميت على الأرض لأحصل على بعض الراحة، لكن الشعور بالقدرة على تحقيق الانجاز كان يغلب كل شيء".يذكر ان شيبان يدرس حالياً في السنة الثالثة من طب الأسنان في الجامعة اليسوعية، وقد تُوّج بطلاً للجامعات في التايكواندو، ونال الميدالية الفضية في دورة "بيروت المفتوحة".