فيديو - غايتجي يُسقط بوارييه بالضربة القاضية الثأرية

في حدث مرتقب، تغلب المقاتل الأميركي جاستن غايتجي على مواطنه داستن بوارييه، بالضربة الفنية القاضية، في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في مدينة سولت ليك سيتي الاميركية، ضمن دورة (UFC 291) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وفاجأ غايتجي منافسه بركلة قوية من قدمه على الرأس، فأسقطه على أرض الحلبة، ليثأر من بوارييه الذي فاز عليه بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما في 14 - نيسان أبريل الفائت، ويحصل على حزام (UFC BMF).

وحقق غايتجي، البالغ من العمر 34 عاما، انتصاره الثاني على التوالي، والخامس والعشرين في مسيرته الاحترافية مقابل 4 هزائم، فيما تعرض بواريه، البالغ 34 عاماً، والمُلقب بالألماس الى الهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية مقابل 29 انتصارا ومواجهة من دون نتيجة.