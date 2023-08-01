فيديو - مغامر شهير يحطّم رقماً قياسياً غريباً في قطر

نجح المغامر الشهير الإستوني، يان روس، بطل العالم في رياضة المشي على الحبال المعلَقة، في تسجيل رقم قياسي في قطر، بعدما تمكن من المشي على أطول حبل مضيء في العالم ضمن مبنى واحد، والذي يحمل اسم "الحبل المتلألئ".

وقطع روس في المحاولة الأولى، المسافة الفاصلة بين البرجين الشهيرين الذين يمثلان فندقيّ "رافلز الدوحة" و"فيرمونت الدوحة" في مدينة لوسيل، والبالغة أكثر من 150 مترا، على حبل لم يتجاوز عرضه 2.5 سنتيمتراً، وعلى ارتفاع أكثر من 185 مترا.

وقال البطل الإستوني "لقد انتابني شعور في الرغبة بعبور المسافة بين البرجين منذ اللحظة الأولى التي شاهدت فيها المبنى، إن كل هدف جدير بالسعي لتحقيقه يأتي مصحوبا دائما بقدر مساو من التحدي، ولذلك أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز".