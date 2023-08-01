الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رياضات متنوعة

فيديو - مغامر شهير يحطّم رقماً قياسياً غريباً في قطر

2023-08-01 | 00:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - مغامر شهير يحطّم رقماً قياسياً غريباً في قطر
فيديو - مغامر شهير يحطّم رقماً قياسياً غريباً في قطر

تمكن من المشي على أطول حبل مضيء في العالم

نجح المغامر الشهير الإستوني، يان روس، بطل العالم في رياضة المشي على الحبال المعلَقة، في تسجيل رقم قياسي في قطر، بعدما تمكن من المشي على أطول حبل مضيء في العالم ضمن مبنى واحد، والذي يحمل اسم "الحبل المتلألئ".

وقطع روس في المحاولة الأولى، المسافة الفاصلة بين البرجين الشهيرين الذين يمثلان فندقيّ "رافلز الدوحة" و"فيرمونت الدوحة" في مدينة لوسيل، والبالغة أكثر من 150 مترا، على حبل لم يتجاوز عرضه 2.5 سنتيمتراً، وعلى ارتفاع أكثر من 185 مترا.

وقال البطل الإستوني "لقد انتابني شعور في الرغبة بعبور المسافة بين البرجين منذ اللحظة الأولى التي شاهدت فيها المبنى، إن كل هدف جدير بالسعي لتحقيقه يأتي مصحوبا دائما بقدر مساو من التحدي، ولذلك أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز".

 

 

مقالات ذات صلة
فيديو - مغامر شهير يحطّم رقماً قياسياً غريباً في قطر

رياضة

رياضات متنوعة

يان روس

رقم قياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - غايتجي يُسقط بوارييه بالضربة القاضية الثأرية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - غايتجي يُسقط بوارييه بالضربة القاضية الثأرية
00:05

فيديو - غايتجي يُسقط بوارييه بالضربة القاضية الثأرية

في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في مدينة سولت ليك سيتي الاميركية

00:05

فيديو - غايتجي يُسقط بوارييه بالضربة القاضية الثأرية

في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في مدينة سولت ليك سيتي الاميركية

مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو
2023-07-30

مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو

تسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيمٍ متتالية

2023-07-30

مرسال شيبان يرفع علم لبنان على قمّة كيليمنجارو

تسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيمٍ متتالية

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن
2023-07-29

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

في لفتة رائعة وغير متوقعة

2023-07-29

فيديو - The Rock يفاجيء مقاتلاً غدر به الزمن

في لفتة رائعة وغير متوقعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023