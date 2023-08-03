شاهدوا أبطأ وقت في تاريخ سباق الـ100 متراً

حصل ذلك في دورة الألعاب الجامعية العالمية (FISU)

حصل ذلك في دورة الألعاب الجامعية العالمية (FISU) حين سجلت الرياضية البالغة من العمر 20 عاما التي تم اختيارها لتمثيل الصومال في سباق الـ100 متراً، أبطأ وقت في تاريخ المنافسة.

وشاركت نصرة أبو بكر في دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية الحادية والثلاثين في تشنغدو الصينية، وانتشر على نطاق واسع فيديو لأدائها في السباق، حيث وُصفت بأنها رياضية "غير مدربة" وذات خبرة محدودة في الجري، حيث أكملت السباق في 21.81 ثانية، وأنها سجلت "رقما قياسيا جديدا لأبطأ نهاية".

ووصلت أبو بكر الى خط النهاية بعد حوالي 10 ثوان من وصول الفائزة غابرييلا سيلفا موراو، التي سجلت 11.58 ثانية، وتعهّد وزير الرياضة الصومالي، محمد بري، بالتحقيق في عملية الاختيار التي أدت إلى حصول هذه الرياضية على فرصة المشاركة.