بطل العالم في السباحة نجل مدرب حرّاس ريال مدريد

حصدت إسبانيا 10 ميداليات من بطولة كأس العالم للسباحة

حصدت إسبانيا 10 ميداليات من بطولة كأس العالم للسباحة في مانشستر وخمسة أماكن في دورة الألعاب البارالمبية - باريس 2024.

ومن بينهم، تم إعلان اينيغو لوبيز بطلاً للعالم في سباق 100 ظهراً لفئة الإعاقة الجسدية، بعد أن حصد الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، وهو المولود في سان سيباستيان بعظم أقصر وذراع يمنى وإصبعين فقط في يده اليمنى.

بدأ في كرة القدم، وهو شغف ورثه عن والده لويس، مدرب حراس المرمى في ريال مدريد، واعتاد أن يلعب كحارس مرمى، لكنه توقف في سن العاشرة، وبدأ في السباحة بناءً على توصية طبية، حين كسر ساقه وأصيب بالتشوه، ووافق على مضض على الذهاب إلى المسبح لاستعادة القدرة على الحركة.