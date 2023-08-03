فارسة تتعرض لاعتداء صارخ قبل زواجها بثلاثة أسابيع !!

تعرضت الفارسة الأسترالية، سونيا وايزمان، البالغة من العمر 31 عاماً، والتي كان من المقرر أن تنافس هذا الأسبوع في كأس داروين، الى هجوم وحشي صباح يوم الجمعة الماضي من قبل مجموعة من الرجال الذين كانوا يعتزمون في البداية سرقة سيارتها التي كانت متوقفة عند باب منزلها.وقالت الفارسة، التي ستتزوج في غضون ثلاثة أسابيع، إنها غادرت منزلها في داروين مبكراً للحصول على غرض تركته في سيارتها، و"فجأة تحطم زجاج النافذة الجانبية للسيارة، فنظرت إلى يساري، حيث وجدت مجموعة من 10 إلى 15 رجلاً، وكانوا يضحكون".قالت الفارسة إنها أغلقت بابها وحاولت تشغيل السيارة "بدأت تشغيلها، لكنني في حالة الذعر، ظللت أدير المفتاح رغم أنه كان يعمل، فبدأوا يطرقون بابي لفتحه قائلين تعالي، اخرجي من السيارة، أيتها العاهرة، فشعرت بالرعب، لقد كانوا حرفيا مثل قطيع من ذئاب القيوط يذهب للصيد".وبحسب سونيا، التي فازت خلال مسيرتها المهنية بأكثر من 3 ملايين دولار، فإنها تعلم أنها ستتعافى من إصابات جسدية "لكن الندوب النفسية شيء آخر "لقد أصبت بالفعل بنوبات هلع .. سأتزوج في غضون ثلاثة أسابيع ولا بد لي من التعامل مع إصابات الوجه هذه".