نشاط رياضي وفريد من نوعه

في إطار النشاطات الصيفية للسياحة الرياضية، نظم منتجع “ لاس ساليناس” في أنفه مسابقة فريدة من نوعها في رياضة الـ paddle حيث تبارى كل زوجين (زوج وزوجة) ضد بعضهما البعض.