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نشاط رياضي وفريد من نوعه

2023-08-03 | 04:44
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نشاط رياضي وفريد من نوعه
نشاط رياضي وفريد من نوعه

في إطار النشاطات الصيفية للسياحة الرياضية، نظم منتجع “ لاس ساليناس” في أنفه مسابقة فريدة من نوعها في رياضة الـ paddle حيث تبارى كل زوجين (زوج وزوجة) ضد بعضهما البعض.

استمرّت المسابقة لمدة يومين الثلثاء والاربعاء في جو طغى عليه الحماس والمرح والمنافسة، حيث شارك فيها أكتر من 16 زوجًا تباروا في هذه الرياضة الرائجة والممتعة. 
صدرت النتائج اليوم وجاء ترتيب الفائزين كالتالي:
المركز الأول:  ستيفاني  ومحمد صفا 
المركز الثاني: سالي  عتيق وصفوان صابوني
المركز الثالث: ياسمين وعبدالله عدرا.
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