ميدالية ذهبية وفضية للبنان في بطولة العالم بالبندقية الهوائية

سجلت بعثة لبنان للرماية المتواجدة في بلزن، الجمهورية التشيكية، انجازاً دولياً جديداً في اللعبة، جاء بطولة العالم بالبندقية الهوائية (مسافة 50 م و25 م)، التي شارك فيها ٢١٨ رامٍ من ٢٣ دولة.وفي التفاصيل، حصدت البعثة اللبنانية ميدالية ذهبية وميدالية فضية في هذه المسابقة الدولية، اذ نجح الرامي فادي كيوان في احراز المركز الاول وبالتالي الميدالية الذهبية في فئة الفردي (مسافة 50 م) مسجلاً رقماً قياسياً و247 نقطة من 250 ممكنة.وتوزّع الرماة اللبنانيون في الفردي لمسافة ٥٠ متر المراكز التالية، فادي كيوان (المركز الأول) والنقيب عبدالله فواز (الثامن) وإيلي مزهر (الثاني عشر) وهشام ابو حمدان (التاسع عشر).كما حل الرماة اللبنانيون في المركز الثاني واحرزوا ميدالية فضية في ترتيب الفرق مع الفريق المكوّن من فادي كيوان والنقيب عبدالله فواز وهشام ابو حمدان ، كذلك فاز كيوان بلقب افضل رامي في المسافات الثلاث مجتمعة.