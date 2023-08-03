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رياضات متنوعة

ميداليتان فضيتان للبنان في البطولة العربية لكرة الطاولة

2023-08-03 | 07:56
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ميداليتان فضيتان للبنان في البطولة العربية لكرة الطاولة
ميداليتان فضيتان للبنان في البطولة العربية لكرة الطاولة

واصلت كرة الطاولة اللبنانية انجازاتها الخارجية في الآونة الاخيرة

واصلت كرة الطاولة اللبنانية انجازاتها الخارجية في الآونة الاخيرة، وعلى رأسها الميداليات المحققة في دورة الألعاب الفرنكوفونية التاسعة التي تستضيفها كينشاسا، والبطولة العربية التي تقام في السليمانية (العراق) وتختتم الجمعة.
وفي آخر النتائج المحققة في الاستحقاق العربي، أحراز منتخب لبنان (دون ١٣ سنة - ذكور) المؤلف من اللاعبين ميشال ابي نادر واحمد فحص ميدالية فضية في فئة الزوجي بعد خسارة النهائي أمام مصر (1-3)، واحراز ميدالية فضية في الزوجي عبر لانا حمصي وتسنيم جابر بعد الخسارة أمام مصر ايضاً (0-3).
ميداليتان فضيتان للبنان في البطولة العربية لكرة الطاولة

رياضة

رياضات متنوعة

ميشال ابي نادر

احمد فحص

لانا حمصي

تسنيم جابر

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