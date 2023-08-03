ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

استهلّت البعثة اللبنانية مبارياتها في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (أم أم آي) التي تستضيفها العاصمة الاماراتية ابو ظبي تحت اشراف الاتحاد الدولي "آي أم أم آي اف" ببداية ممتازة، مع احراز اللاعبة لمار محمد بلطجي ميدالية ذهبية تاريخية للبنان.جاء ذلك في الفئة العمرية (12-13 سنة) وفي وزن 57 كلغ، وهي الأولى للبنان في تاريخ المشاركة الأنثوية في بطولات العالم، وقد دوّنت بلطجي اسمها في السجل الذهبي الدولي للفنون القتالية المحترفة وتحديداً في بطولة العالم حيث عزف النشيد الوطني خلال حفل التتويج.وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني للعبة محمد داغر، الذي يواكب البعثة اللبنانية بحضوره المنازلات داخل القاعة، البطلة بلطجي على انجازها باسم عائلة الفنون القتالية المختلطة اللبنانية.وتشارك بعثة لبنان في بطولات العالم ببعثة مؤلفة من عشرة لاعبين ابطال (ذكور واناث) مع ثلاثة مدربين اتحاديين محترفين لهم صولات وجولات في عالم الفنون القتالية المختلطة وهم محمد فخر الدين ومحمد غربي وخالد عفارة الذين لهم تاريخ حافل في صقل وتخريج اللاعبين الابطال.واعتبر داغر ان الانجازات اللبنانية تتحقق على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان منذ نحو اربع سنوات وأشار الى ان رياضة الفنون القتالية المختلطة اللبنانية ما زالت تحلّق في الأعالي وترفع اسم لبنان في المحافل الخارجية.