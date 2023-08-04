ميدالية ذهبية لأرز زهر الدين في الالعاب الفرنكوفونية

واصل لبنان حصاده من الميداليات بذهبية احرزها لاعب ذوي الاحتياجات الخاصة ارز زهر الدين، وبرونزية احرزتها لاعبة كرة الطاولة مريم الهبش، وبرونزية ثانية احرزتها لاعبة الجودو اكولينا شعيب، وذلك في الالعاب الفرنكوفونية المقامة حاليا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية.وعلى الرغم من غياب المدرب ناجي حمود الذي اضطر للعودة الى بيروت من اديس ابابا بسبب فقدانه جواز سفره، غرّد زهر الدين وحيدا في الصدارة من البداية حتى النهاية، وافلتت من مواطنه حسين خليل الميدالية البرونزية بعدما حل رابعا في السباق عينه.واشاد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس باداء البعثة وقال "مبروك للبنان، والشكر والتقدير لأعضاء الجالية اللبنانية الكرام لانه لولاهم لما شارك لبنان في هذه الألعاب الفرنكوفونية".كذلك، أحرزت بطلة كرة الطاولة مريم الهبش ميدالية برونزية ثالثة للبنان بخسارتها في نصف النهائي امام التونسية غارسي (١-٣)، وهذه الميدالية هي الثانية لكرة الطاولة بعد برونزية الفرق (مريم وسعد الدين الهبش) تحت اشراف المدرب وسام شيري.وفي الجودو، احرزت اللبنانية اكولينا شعيب ميدالية برونزية في فئة -٦٣ كلغ بعد فوزها على العاجية عائشة سيسي.وفي العاب القوى، تأهل العداءان عزيزة سبيتي ونور الدين حديد للدور النهائي لسباق الـ٢٠٠م، حيث حلت سبيتي ثالثة في مجموعتها في نصف النهائي وضمنت حضورها في السباق الاخير مسجلة ٢٣.٧٩ ثانية، فيما حل حديد رابعا في نصف النهائي مسجلا ٢٠.٨٢ ثانية.كما تأهل مارك انطوني ابراهيم للدور النهائي من سباق الـ٤٠٠ م حواجز بحلوله ثانيا في مجموعته مسجلا ٥٢.٥٩ ثانية.وخسر منتخب الشباب امام السنغال (٠-٣) في مباراة المركزين السابع والثامن، علما انه عانى عددا كبيرا من الاصابات، ولم يُكتب لسيدات كرة السلة التأهل للنهائي اذ خسرن امام الكاميرون بفرق ١١ نقطة (٥٨-٦٩) في نصف النهائي.ثقافياً، تأهل المغني سيرج نادر والموسيقي آرين دونريان الى الدور النهائي من مسابقة الغناء، وهما يستعدان للمنازلة بتحضير اغنيتين يخوضان بهما المرحلة الختامية بمواجهة سبعة فرق منافسة.