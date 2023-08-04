"ذا روك" يقدّم هدية منزلاً الى المقاتل بعد قصته المؤثرة

لن ينام المقاتل ثيمبا غوريمبو بعد الآن على أريكة في الجزء الخلفي من صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، بعد أن أهداه دواين جونسون "ذا روك" منزلاً جديداً في ميامي.ونشر جونسون مقطع فيديو أظهر اللقاء العاطفي الذي أجراه مع غوريمبو خلال زيارته المفاجئة له بعد أن كشف المقاتل أنه لا يملك سوى 7 دولارات في حسابه المصرفي قبل تحقيق فوزه الأول في UFC Vegas 73، ما لفت انتباه "ذا روك".وبعد فوزه على تاكاشي ساتو في UFC Vegas 73، أعلن غوريمبو عن خططه لبيع مجموعة القتال الخاصة به بالمزاد العلني حتى يتمكن من المساعدة في تمويل بناء بئر مياه في قريته الأصلية في زيمبابوي بدلًا من استثمار الأموال في حياته المهنية.هذه القصة أثرت بشكل كبير بـ"ذا روك"، الذي قرّر دعم غريمبو، حيث لم يتوقف التفاعل عند هذا الحد، حين رأى جونسون بأم العين المكان الذي ينام فيه غوريمبو على أريكة محاطة بالأمتعة ولافتة ملهمة لتذكير المخضرم البالغ من العمر 32 عاماً بما كان يقاتل من أجله.بعدها، قام جونسون برحلة مع غوريمبو انتهت في منزل اشتراه له النجم الشهير، حيث يمكنه أن يقيم ويواصل حياته الاحترافية في ميامي، وقال "ذا روك" وهو يسلم المفاتيح إلى المقاتل "أردت أن أنظر في عينيك وأردت أن أخبرك مرحبا بك في منزلك".وبالفعل، بدت الدموع واضحة في عيني المقاتل وهو يقوم بجولة في منزله الجديد، وأخبر جونسون أنه سيستخدم هذه الهدية كوسيلة للمساعدة في مواصلة رد الجميل لقريته في إفريقيا.