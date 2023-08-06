رصيد لبنان على حاله في الالعاب الفرنكوفونية .. 7 ميداليات

بقيت حصّة لبنان على حالها من الميداليات

بقيت حصّة لبنان على حالها من الميداليات في دورة الالعاب الفرنكوفونية الجارية في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وبلغ سبعة بينها ذهبية واحدة، وهو الرصيد الاعلى في تاريخ مشاركاته في الدورة.

وكانت الذهبية الوحيدة من نصيب ارز زهر الدين (ذوي الاحتياجات الخاصة) والفضية لناتاشا طربيه (جودو) والبرونزيات لكل من مريم وسعد الدين الهبش (فرق كرة طاولة) ومريم الهبش (فردي كرة الطاولة) واكولينا الشايب وجو حداد (جودو) وفريق البدل للأربعمائة متر (العاب قوى).

من جهة ثانية، تلقت سيدات كرة السلة خسارة مرّة امام مدغشقر بفرق ٦ نقاط (٦٣-٦٩)، في مباراة المركز الثالث.

